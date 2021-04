SÜGAVAMÕTTELINE? ⟩ T-särgi disain tekitab vastakaid tundeid: naised on imelised putukad

«Naised ei ole nõiad ega lille õied. Ega mesilased, kes lendavad poest poodi ja korjavad perele toitu. Ega lepatriinud, kes toovad õnne ja armastust. Naised ei ole nõiad vaid imelised putukad,» seisab Särgimeistrite t-särgil. Särgil esineb mitmeid kirjavigu ja pisut arusaamatuks jääb ka edasi antav sõnum. Teksti sees öeldakse, et naised ei ole ei mesilased, ega lepatriinud, kuid lõpus selgub siiski, et naised on putukad. Kus on loogika?