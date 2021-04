Telesarja «Vaprad ja ilusad» staar väidab, et pornotööstus päästis tema karjääri

Telesarjast «Vaprad ja ilusad» ning «Boy Meets World» tuntuks saanud näitlejatar ei kahetse seda, et ta tavalise näitlejatöö n-ö pornotähe ameti vastu vahetas.

«Vaprates ja ilusates» alustas ta 1987. aastal ja tegi sarjas kaasa kolm aastat, ta mängis seal Jessica Forresteri tegelaskuju. Tegemist oli Maitlandi esimese suure rolliga ning ta oli sarjas kaasa lüües kõigest 16-aastane ja käis veel keskkoolis.

Pärast seda, kui «Boy Meets World» telesarja tootmine 2000. aastal lõpetati, tegi ta veel mõned rollid Hollywoodis ja asus siis stsenaristiks õppima. Ta tegi aastate jooksul kaasa väiksemates rollides, kuid viimaseks jäi osa 2007. aasta telesarjas «Rules of Engagement», vahendab IMDb andmebaas.

2018. aastal müüs Ward paljastavaid pilte endast ja teenis oma parimal kuul seksikate fotode eest 62 000 dollarit.​ «Kui inimesed ütlevad, et «ta pidi pornot tegema hakkama», naeran ma alati, sest see on hea asi ja ma teenin nüüd palju rohkem,» rääkis ta paar aastat tagasi väljaandele Daily Beast.

Nüüd on aga Wardil rõõmustamiseks veel rohkem põhjust, sest näitlejannal läheb paremini kui kunagi varem. Näitlejanna kirjeldas alles hiljuti TMZ-le, kui hästi tal läheb.

«Mul on väga vedanud, sest ma teenin OnlyFansis kuus kuuekohalise summa ja seda jätkuvalt,» avaldas Ward ja lisas, et see on rohkem raha, kui ta filmi- ja teletööstuses teenis.

Lisaks OnlyFansile on Wardil koostöölepingut mitme produktsioonifirmaga, mis tegeleb täiskasvanutele mõeldud filmidega. «Pornotööstus on mulle minu karjääri tagasi andnud, see on lubanud mul näidelda asjades, kus mina tahan olla. Ma tegelen praegu näitlemisega rohkem kui kunagi varem ning teenin rohkem raha kui kunagi varem,» rõõmustas Ward.

Hiljuti võitis Ward kahel pornotööstuse auhinnagalal kokku 11 auhinda. Rõõmustava sündmuse järel oli aga Wardil veelgi rohkem põhjust tähistamiseks, sest näitlejanna sai endale rolli täiesti tavalises telesarjas «The Big Time».