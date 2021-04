Mallukas sai uued rinnad: liigutada ma ennast ei saa

Mallukas kirjutas operatsioonile järgneval hommikul Instagramis, et tema postkast oli murekirju täis: truud fännid tahtsid teada, kas ta ikka elus on? «Elus olen, aga mis elu see on,» vastas naine. «Tegelikult väga hullu nüüd ka pole, aga olen üsna kindel, et olen otsast lõpuni valuvaigisteid täis - seega enne õhtut pigem ei hõiska.»