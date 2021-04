VIDEO ⟩ 10-aastase tennisetalendi ulmelised sooritused panevad inimesed ahhetama

Videolt näeb, et vaatamata reketi käest kätte vahetamisele poisil palli tabamisega raskusi pole ning kiire ei hakka. 10-aastane mängija on mõlemakäeline ning kumbki käsi ei ole teisest tugevam.

B12s quarterfinalist Teodor Davidov never hits a backhand. Alternates serving left-handed and right-handed too #adidasEasterBowl pic.twitter.com/yWZqmAHURN

Kommentaatorid on hämmingus ning kiidavad Davidovi tehnikat. Endine tenniseproff Paul McNamee arvab, et Davidovist saab tulevikutennise suurnimi.

«Olen alati arvanud, et see on tennise arengus järgmine samm. Et mängijad oleksid võimelised lööma mõlema käega tugevat eeskäelööki. Kujutage ette, kui Rafael Nadal oleks võimeline mõlema käega eeskätt lööma...See oleks liiga hea,» muigas McNamee.