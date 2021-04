VIDEO ⟩ Peaminister Boris Johnson: esmaspäeval lähen isegi pubisse ja võtan ühe õlle!

Johnson lisas, et kuigi algselt pidid piirangud välismaale reisimisele lõdvenema 17. mail, ei ole see veel kindel, vaid sõltub mitmetest asjaoludest.

«Loodame, et reisida saab alates 17. maist, kuid samas me ei soovi, et välismaale reisinud britid nakatuksid koroonaviirusega või nakatunud välismaalased tuleks meie riiki. Me peame seda meeles pidama ja jälgima,» teatas Briti peaminister.