Katy Perry avaldas, millise levinud iluprotseduuri jaoks tal emana enam aega pole

«American Idol» üks kohtunikest lauljanna Katy Perry tunnistas saate ajal, et tal on jalakarvade raseerimiseks lihtsalt liiga kiire elutempo.

«Sinu hääl on vaimne kogemus. See on nagu teisest maailmas, ingellik,» purskas naine pärast võistleja Cassandra Colemani esinemist ja lisas: «Värske emana ei ole mul väga palju aega, mistõttu loobusin jalgade raseerimisest. Aga kui sa laulsid, siis mu jalakarvad kasvasid veel poolteist tolli. Külmavärinad üle kogu keha! See oli imeline.»