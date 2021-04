NASA minihelikopter valmistub Marsil ajalooliseks lennuks

«Marsi helikopter on maandunud. Selle 471 miljoni kilomeetri pikkuse teekonna lõpus oli 10 sentimeetrit laskumist Marsi pinnale. Ta pidi end lahti pakkima. Loodame, et Ingenuity elab öö üle,» kirjutasid NASA esindajad 4. aprillil Twitteris.

NASA avaldatud foto, millel on näha minihelikopterit Ingenuity laskumas Marsi pinnale kulgur Perseverance'i seest

Californias asuv NASA reaktiivkiirenduse laboratoorium (Jet Propulsion Laboratory- JPL) teatas, et hoolimata miinus 90-kraadisest külmast elas 1,8-kilogrammine helikopter teisel planeedil öö üle.

«Esimene öö oli kõige kriitilisem, kuid väike helikopter sai hakkama. Seega oleme astunud suure sammu edasi lendamise suunas. Ingenuity näitas, et ta suutis käredas külmas olla ning teatas, et on elus ja tervise juures,» sõnas Ingenuity projekti asejuht Teddy Tzanetos.