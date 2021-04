VIDEO ⟩ Turismitalu peremehel on hing täis: puhkajad sätivad juba magama, kui kell 23 tungib politsei majadesse!

«Mõtlesin jagada suurel reedel juhtunud sündmusi Pinnamäe puhketalus. Puhkajad sätivad juba magama, kui kell 23 tungib politsei majadesse sisse - otseses mõttes tungib,» kirjutab Pinnamäe puhketalu peremees Facebookis.

«Väikeses puhkemajas kaks täiskasvanut ja laps, kes on broneerinud maja neljaks ööpäevaks, suures puhkemajas neli täiskasvanut ja laps. Mina saan sellest järgmisel päeval puhkajatelt teada, et selline visiit toimus,» jätkab ta.

«Eelmisel kevadel, kui pandeemia puhkes, helistati politseist ja uuriti ka kas puhkajaid on ja vastasin, et väikeses puhkemajas on perepuhkajad. Sellega oldi rahul, oli viisakas ja meeldiv jutuajamine,» meenutab mees.

«Samas saan aru, et tuleb kontrollida, aga tehku seda normaalsel ajal. Ma arvan, et enamik meist peab reeglitest kinni ja loodab, et suveks olukord paraneb ja saame suuremaid gruppe majutada.»

«Ühesõnaga, puhkajad olid sellest hilisest külaskäigust traumeeritud ja tekib küsimus, et kuhu me oleme jõudnud, politseiriiki? Tundub, et valitsus teeb kõik selleks, kui me ei ole koroonas, siis võiksime olla näljas,» arvab Pinnamäe puhketalu peremees.

Politsei tegi oma tööd

Kuna antud postitus sai väga palju tähelepanu, jagas Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias kõnealuse külaskäigu videomaterjali. «Eksklusiivne paljastus, kuidas politsei tegi oma tööd ja mitte midagi hullemat, nagu mõni kirjeldab, ei juhtunudki,» kommenteeritakse puhketalu külastusel toimunut Lõuna prefektuuri Facebooki lehel.

«Nimelt ringleb sotsiaalmeedias postitus nagu oleks politsei igasuguse arusaadava põhjuseta läbi põiganud ühest puhkemajast ning kompleksi omaniku arvates «traumeeris» see tema kliente.»

«Vastupidiselt omaniku hüsteerilisele kirjeldusele, millist paanikat politsei saabumine tema meelest tekitas, kohtasime me puhkemajas hoopis sõbralikke rahulikke inimesi, kes mõistsid, et politsei teeb oma tööd ja hoolib nende tervisest.»

«Selgitasime puhkemajja aega veetma tulnud ettevõtte töötajatele, et praegusel ajal ei ole endiselt lubatud selliselt kokku käia. Samuti saime jutule teises puhkemajas aega veetnud perega, kes ei pidanud samuti maailmalõpuks seda, et politsei tavapärastel peo- ja puhkekohtadel silma peal hoiab,» jätkatakse avalduses.

«Ajal, mil viirus ei küsi levimiseks aega ega kohta, teebki politsei pidevalt kontrollkäike veendumaks, et iga peopaiku välja rentiv ettevõtja ja teisedki piirangutest kinni peaks. Kui akendes tuli sirab ja muusika mängib, teeme hea meelega kohapealsetega juttu ja tuletame täiesti arusaadaval põhjusel meelde, kuidas praegusel ajal igal sammul end ja teisi hoida.»