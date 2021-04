Loomakaitsja Heiki Valner «hobuarmastajatele»: õppige bioloogiat vahelduseks, jobud!

«Kes kirjutas hobumääruse? See on muidugi vale, aga võtke nii, et MINA kirjutasin maailma praktikast õppust võttes ning valage oma viha minu peale välja. Hobuinimesed ju ei viitsinud tegeleda ning on tänini seda meelt, et seda määrust pole vajagi. Inimesele väga mugav. Hale kamp! Kuradi variserid,» lammutab Valner oma blogis.