Ebatavaline lugu: Saaremaal tuli koer metsast, elus jänku õrnalt lõugade vahel.

Koera lõugade vahel olnud jänesepojal polnud imelisel kombel mitte ühtegi vigastust, oli too vaid veidike ilane. Vabatahtlik loomapäästja Riina Pernau usub, et suure südamega koer teadis, et pisike hing on hädas ja otsis abi usaldusväärselt pererahvalt. «Hoiukodu ütles, et jänese hingamine pole päris õige. Nii jäigi mulje, et koer sai aru, et loom pole terve,» sõnas naine ja lisas, et koer polnud esimeses nooruses.