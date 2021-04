Näitleja Ben Affleck rääkis välja, mis ta oma ekskihlatust Jennifer Lopezist arvab

Meediaväljaanne InStyle avaldas aprilli alguses artikli Jennifer Lopezist, kes on popkultuuris laineid löönud juba kolmkümmend aastat. 50-aastasele staarile pühendatud artiklis ei saanud sõna mitte ainult Lopez ise vaid ka tema kolleegid, sõbrad ja isegi ekskallimad.

Ühena mitmest kirjeldas Lopezit naise ekskihlatu, näitleja Ben Affleck. Mõlemad jagasid ekraani 2003. aastal ilmunud ja kriitikute silmis täielikult põrunud filmis «Gigli» ja 2004. aasta filmis «Jersey Girl». Afflecki on märgata ka Lopezi tuntud muusikavideos «Jenny from the Block».

Paari suhtest on möödas juba pea 17 aastat, kuid Affleckil oli Lopezi jaoks vaid häid sõnu. «Arvasin, et minul oli hea tööeetika, aga mind alandas ja üllatas tema pühendumus teha midagi päevast päeva, tema töösse suhtumise tõsidus ja viis, kuidas ta rahulikult ja pühendunult oma eesmärke saavutas,» kirjeldas Affleck ja lisas, «ta on jätkuvalt kõige töökam inimene, kellega ma meelelahutusmaailmas kokku olen puutunud.»

Näitleja sõnul on tema ekskihlatul palju annet ja teda rõõmustab see, et Lopez saab oma töö eest lõpuks ka tunnustust.

Lisaks sellele imestas Affleck selle üle, kui hea Lopezx välja näeb. «Kus sa oma nooruse allikat hoiad? Miks sa näed välja samasugune nagu 2003. aastal ja ma näen välja, heal päeval, nagu oleksin 40ndates,» mõtiskles Affleck.

Ekskihlatu komplimenti kuuldes tõdes Lopez, et Affleck on naljakas: «Ta näeb ise ka siiani päris hea välja.»

Affleck ja Lopez kihlusid 2002. aastal, kuid lükkasid oma pulmad 2003. aastal edasi. Aasta hiljem läksid nad lõplikult lahku, vahendab toofab.com. 2005. aastal abiellus Affleck näitleja Jennifer Garneriga, neil on kolm last. Nende abielu kestis kümme aastat ja 2018. aastaks olid nad ametlikult lahutatud.

Pärast oma kihluse lõpetamist 2004. aastal abiellus Lopez juba samal aastal laulja Marc Anthonyga (alumisel pildil). Tegu oli lauljatari kolmanda abieluga. 2008. aastal sai Lopez esimest korda emaks, talle ja Anthonyle sündisid kaksikud. Kolm aastat hiljem nende abielu purunes ja lahutus jõustus 2014. aastal.

Ka Anthonyl oli oma eksi kohta vaid häid sõnu. Laulja kiitis samuti Lopezi tööeetikat: «Ta saabub esimesena tuppa ja on viimane, kes sealt lahkub. Ta on kõige töökam inimene, keda olen kohanud.» Anthony sõnul õppis ta oma eksabikaasalt palju.