Perearst Madis Veskimägi: praegune vaktsiinijaotus on jabur ja inimvaenulik

Doktor Veskimägi sõnul on tegemist sõjaga kahel rindel. «Ühel rindel on koroonaviirus, sellega on lihtne hakkama saada, ainult distants, kontaktide vähendamine, mask ja kätepesu. Teisel rindel põikpäisus, käegalöömine, uhhuumeditsiini usk, viirusnaiivsus ja ka viirusbandiitlus. Selle kõigega on märksa raskem toime tulla, kahjuks on see viinud meid Euroopa tippu, halvas mõttes,» arvab perearst.

«Peame muutma retoorikat! «Tere, kas soovite end lasta vaktsineerida?» tuleb asendada «Tere, meil on koroonakriis. See võib tappaüks kuni kaks protsenti elanikest, kümme protsenti elanikest võivad saada püsivaid tervisekahjustusi, pidurdub majanduskasv, tekib tööpuudus, pidurdub pensionitõus. Teie saate aidata selle kõige ärahoidmisel, kui vaktsineerime esimesel võimalusel,» jätkab Veskimägi. «Vaktsineerimine on kõige õigem läbi viia perearstimeeskondade poolt - nii on võimalik jõuda kõigi patsientideni kiirelt ja arvestades nende kõiki riske,» lisab ta.

«Hooldekodudes saime vaktsineeritud 95 protsenti hoolealustest, ei tekkinud mingeid probleeme. Täpselt samuti on vaja vaktsineerida ülejäänud elanikkond ja lõpp jonnimisele, eputamisele, kõhklemisele ning pidevale arvamuse muutmisele.»

«Meie praegune vaktsiinijaotuspoliitika on jabur ja inimvaenulik, soodustades ebavõrdsust, mõndade piirkondade eelistamist, patsientide ja meedikute kibestumist ning käegalöömist. Tulemuseks on ka madal hõlmatus ja bumerangina viiruse levik vanemaealiste seas,» kirjeldab perearst praegust olukorda.

Veskimägi usub, et kui riik pakub tasuta vaktsiini, siis selle vastuvõtmine on iga kodaniku kohus. «See ei ole kellegi vandenõu ja kiibistamine. Põhjamaades ja Suurbritannias ollakse täis usaldust ja rõõmu, tänutunnet oma riigi suhtes. Meil seda ei ole, põhjuseid on palju, valitsev on kahjuks umbusk ja vaen,» ütleb tohter.