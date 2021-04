Tublist tennisemängijast Poola rahvuskangelaseks: Hubert Hurkaczi suur võit

Hurkacz on pärit läbi ja lõhki tenniseperekonnast, ema Zosia Maliszewska-Hurkacz oli profimängija, omaaegne Poola juunioride esireket, ka isa Krzysztof Hurkacz ning onud on tennist mänginud, vanaisa kuulus aga Poola rahvuskoondisesse võrkpallis.

Hurkacz on enda kohta öelnud, et lööb palli silmad kinni. «Vastab tõele, et palli tabamise hetkel on mu silmad suletud. Vastupidiselt sellele, kuidas mind õpetatud on. Millal seda märgati, ei oska ma öelda, igal juhul on sellest juba jupp aega möödas,» vahendas Tennisnet.