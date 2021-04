Aivar Mäe süüdistaja Lisanna Männilaan: kui ülemus vaatab su dekolteesse, pole see okei

Eeva Esse autorisaade keskendus viimasel ajal kõmuliseks saanud teemale - ahistamisele. Seal jagati vaatajatega ka nippe, kuidas selle ohvriks sattudes käituda ning käsitleti mõningaid kõmulisemaid juhtumeid lähiminevikust.

Oma esimese pikema intervjuu andis seal ka oma süüdistustega Estonia skandaali valla päästnud Lisanna Männilaan. Teatavasti mõisteti süüdistatav, varasem teatri juht Aivar Mäe kohtus õigeks. Nüüd avas Männilaan viimaks ka avalikkuse ees oma vaatenurka juhtunule.

«Kindlasti ma ei kahetse seda,» kinnitas naine Essele. Tema sõnul ei muutnud kohtuotsus asja. «Need teod, kommentaarid olid vastu, millelegi, mida pean oma põhiväärtusteks,» selgitas ta Mäe käitumisele vihjates.

Mäletatavasti oli skandaali puhkedes aga juttu mitmest süüdistajast, kellega Mäe olevat ebasündsalt käitunud. «Minu juhtum oli ainuke, mis ei olnud aegunud - noorem kui kaks aastat,» põhjendas Männilaan seda.

Karmid vastusüüdistused

Hiljuti on aga Männilaant tabanud lisaks ka vastusüüdistused, mille järgi on tema väited ebaõiglased ning nende taustaks hoopis karjeristlik kättemaks. Selle tõenduseks on toodud ka TV3 avaldatud video, mis näitavat tema joviaalseid suhteid Mäega.

«Kindlasti see ei ole kättemaks,» kinnitas Männilaan siiski. «Artiklis tõendasid ka minu vastased, et see [Mäe] käitumine oli alavääristav,» tõi ta näiteks Postimehes ilmunud väited. «Mina rääkisin seda, mis olid minu kogemused.»

Männilaane sõnul on veider, kuidas veel hiljuti autasustati teda Estonias parima kolleegi tiitliga, edaspidi aga on endised kolleegid pigem teda süüdistanud. «Ühel hetkel oled sõber, kuid kui otsustad sellega välja tulla, siis enam pole,» tõdes ta.

«Duublis» avaldatud video näitab Mäe ja Männilaane joviaalset suhtlust. FOTO: TV3

Kohtu järgi ei saanud kuidagi tõendada Männilaane vastikustunnet Mäe tegude vastu. Saates kinnitas ta aga, et oli ülemusega sellest selgesõnaliselt rääkinud. «Ma ütlesin talle seda. Ka oma ütlustes rääkisin, et andsin talle mõista - see pole okei,» selgitas naine.

«Need olid erinevad kommentaarid nii personaalselt kui kolleegide ees,» kirjeldas ta seda, mis Mäe tegudes tema au pihta käis. «Käperdamised, peale kukkumised,» lisas ta. «Kui ülemus mis iganes hetkel tahab vaadata su dekolteesse, pole see okei,» tõi Männilaan kõige reljeefsema näitena.

«Minu kui ka teiste kaasuste puhul on palju hetki, mis on vaid sõna sõna vastu,» tõdes ta. Siiski ei ole tema sõnul pealtnäha lähedased suhted teatrijuhiga vabanduseks viimase tegudele. «Kui ma unustan hommikul riided selga, ei anna see õigust ahistada,» tõi Männilaan olukorda hästi kirjeldava tsitaadi.

Ei rikkunud kultuurijuhi elu

«Ma ei kujutanud ette, kuidas see oleks võimalik olnud tööd jätkata, kui olen oma ülemuse politseisse andnud,» põhjendas ta aga töökohalt lahkumist. Algusest peale ta Mäe tegusid aga nii vaadata ei osanud. «Ma ei uskunud, et see oleks asi, kus politsei võiks midagi leida,» tunnistas ta.

Eraldi dimensiooni annab juhtumile muidugi ülemuse-alluva suhe. «Kindlasti on mingrid hetki, kus ma olen asju alla neelanud,» kinnitas Männilaan. «Enamasti võtsin ta kõrvale ja ütlesin,» kirjeldas ta oma käitumist ebameeldivatel hetkedel. Tema sõnul Mäe aga enamasti viis jutu kõrvale või naeris naise avalduste peale.

«Oma tegude ja ütlemistega tegi ta seda ise,» pani Männilaan vastu.

Kohtuotsus muidugi laiemale probleemile head valgust ei heida. «See juhtum annab ühiskonnale sõnumi, et ei tasu rääkida, aga tegelikult tasub,» arvas Männilaan. «Me peame sellele vastu astuma. Mulle on paljud helistanud, nii tuttavad kui tundmatud, kes on öelnud, et aitäh, et sa selle eest väljas oled,» kirjeldas ta.

Nende süüdistustega ta aga nõus pole, nagu oleks olulise kultuuritegelase Aivar Mäe elu ära rikkunud. «Oma tegude ja ütlemistega tegi ta seda ise,» pani Männilaan vastu. «See on oluline asi, millest rääkida, vahet pole, milline kohtuotsus lõpuks tuleb,» põhjendas ta.