ELU 25 ⟩ Harly Kirspuu: Enesetapja lugu, ehk me peame rääkima psüühikast

Mõni aeg tagasi otsustas üks tuttav inimene, kes on ühe suure organisatsiooni juhtkonnas (see pole siin küll oluline, räägin lihtsalt tema lugu) ja suurema hulga aastaid depressiooni põdenud, teha enesetapukatse. Kutsus endale kiirabi, aga haigla registratuurist saadeti ta tagasi. Millises haiglas saab üldse nii teha, et inimene tuuakse kiirabiga kohale, registratuuritädi küsib, et mis patsiendil viga on, ja kui inimese kaebus on lahti seletatud, siis registratuuritädi ütleb et “ei ole” ja käseb patsiendil koju tagasi ujuda?

Psüühilised haigused

Peale seda, kui pool sõpruskonda oli murest pooleks minemas, sain nimetatud indiviidi miskitpidi kätte. Kutsus endale teist korda kiirabi, viidi tagasi samasse haiglasse sama registratuuritädi juurde, ja seekord võeti ta isegi sisse.

Te oleks üllatunud, kui paljud teie tuttavatest on tegelikult mingit sorti ravimite peal, aga sellest mitte kellegile väga rääkida ei julge.

Iseenesest depressioon ja muud psüühilist laadi haigused on kõvasti rohkem levinud, kui me seda endale tunnistame ja sellest rääkida julgeme. Te oleks üllatunud, kui paljud teie tuttavatest on tegelikult mingit sorti ravimite peal, aga sellest mitte kellegile väga rääkida ei julge, sest meie ühiskondlik suhtumine peas olevatesse haigustesse on nii absurdne, et see pole enam naljakas ka.

Miks sa ise hakkama ei saa?

Üldine suhtumine ajab segamini lihtsalt paha tuju ja tegeliku, kliinilise ja püsiva depressiooni. Kui inimene depreka üle kurdab, siis kõik sellised, kes nendest asjadest absoluutselt mitte kui midagi ei jaga, moonduvad jalapealt maailmatasemel psühhiaatriteks, imestavad, et “miks sa ikka ise hakkama ei saa?” ja kukuvad seletama, kuidas tuleb lihtsalt positiivseid mõtteid mõelda, palju ringi liikuda ja värskes õhus olla. No tere tulemast. Kui palju liikumist ja värskes õhus olemist aitaks päriselt ka kliinilise depressiooni vastu, siis kodutud oleks kõige õnnelikumad inimesed maailmas.

Kui palju liikumist ja värskes õhus olemist aitaks päriselt ka kliinilise depressiooni vastu, siis kodutud oleks kõige õnnelikumad inimesed maailmas.

Peale alguses mainitud intsidenti hakkas mul igalt poolt kokku valguma sõpru ja tuttavaid, kes rääkisid, mis revolutsioonilisi soovitusi oli neile üritatud presenteerida kompetentsete ravimeetoditena, mõnikord selliste isikute poolt, kes arusaamatutel põhjustel on saanud psühiaatrias doktorikraadi ja nimetavad endid arstideks. Näiteks üks sõber, kelle depressioon on samuti kestnud aastaid ja aastaid, andis teada, et tema arst keeldus talle igasuguse ravi väljakirjutamisest ja käskis lihtsalt paremini toituma hakata. Ühesõnaga sul võib olla selline raske haigus 10 või 20 või 30 aastat, aga kui sa piisavalt palju porgandit sööd, on nädalaga kõik korras. Sellist asja oleks ilmselt isegi suurkirjanikel raske välja mõelda.

Suhtumise muutus