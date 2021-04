DRAMAATILINE OTSUS ⟩ 24-aastane Rootsi koondise murdmaamees lõpetas sportlaskarjääri

Lõpetamisotsust sundisid teda tegema piinavad seljavalud, kirjutas Thorn Instagramikontol. Seljaprobleem on suusatajatele tuttav. Sel aastal on seljahädadest rääkinud ka teised Rootsi suusakuulsused: Hanna Falk, Charlotte Kalla ja Jens Burman.

«Tundub, et pool rahvuskoondisest vaevleb seljavalude küüsis,» sõnas Thorn märtsis. Ka Falk on karjääri jätkamisest rääkides kahtleval seisukohal.

«Seljavalu on mind häirinud juba viimased viis aastat. Olen jõudnud punkti, kus tippupürgimine pole valukannatmist väärt. Motivatsioon trenni teha ja areneda on vaibunud, sest selg on kõige selle vastu.»