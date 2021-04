33-aastane Jaqueline andis pühapäeval eksklusiivintervjuu ajalehele The Sun, milles ütles, et üks üle Briti kuulus jalgpallur saatis talle tekstsõnumeid isegi oma pulmapeolt.

Intervjuus paljastas naine, et sai vutimehega tütre, kes on nüüdseks üheksakuune. Ta saatis staarmängija klubile ka ametliku kirja, milles teatas, et soovib teha isadustesti, et elatisraha taotleda.