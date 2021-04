POLE PAHA ⟩ Ada-Marie Nelke paljastas, kui palju ta Instagrami postitustega teenib

Naine tunnistas, et tema sissetulek pole selline, et kogu aeg reisida ja uhkeid autosid osta saaks. «Eestis pole võimalik sellist raha teenida, aga piisavalt, et head elu elada,» kommenteeris ta.

«Kõik on kinni mu enda viitsimise taga. Hetkel on minu hind ühe Instagrami eest 350 eurot, aga see kasvab kogu aeg, kuna kasvab ka jälgijate arv. Postituse hind on on 280 eurot, story hind on 120 eurot - mõlemad kokku teen paketihinna 350 eurot,» avaldas suunamudija.