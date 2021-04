«Õhtu!» diivanile maandunud kaunitarid selgitasid, miks tegid oma saidi, mitte ei liitunud maailmakuulsa OnlyFansiga. «Me ei taha olla üks miljonist, me tahtsime teha oma brändi. Sel saidil saame ise kontrollida, mida postitame ja teeme, oleme iseenda bossid,» rääkis Marit.

Jutu käigus tuli välja, et moe- ja modellihuviga naised peavad tavaelus hoopis teistsuguseid ameteid. «Mina hindan kinnisvara,» avaldas Marit. Elina on aga ilukliinikus konsultant. «Pean iga päev nõu inimestega, et muuta neid siis veel natuke ilusamaks,» tutvustas ta oma päevatööd.