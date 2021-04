VIDEO ⟩ Valus! Iludusvõistluse võitjalt rebiti keset tseremooniat kroon peast

Möödunud aastal toimunud iludusvõistluse võitja Caroline Jurie kõndis laval De Silva juurde ja võttis tal krooni peast, väites, et De Silva on lahutatud ning see ei ole võistluse reeglitega kooskõlas, kirjutab BBC.

Tänaseks on Pushpika De Silva tiitli tagasi saanud, kuna võistluse korraldajad kinnitasid, et tegemist ei ole lahutatud naisega. Selgus, et naine elab küll oma kallimast lahus, kuid ametlikult on nad endiselt abielus.