Kaardimoor Kirsti Timmer avaldas lihtsa nipi, mille abil suuremat palka teenida

«Oled pannud tähele, et mõni inimene kurdab pidevalt, et kõik teised käituvad temaga halvasti, kasutavad teda ära, ei hinda teda? Tööl ei väärtustata, sõbrad või sõbrannad kaovad ära ja loomulikult on süüdi ikka need ärakadujad. Kuidas need «teised» on halvad ja tema on kannataja? Vaid katkine inimene süüdistab kõiges teisi,» sõnas naine.