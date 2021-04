VÄGEV ⟩ Kim Kardashian on nüüd ühe eriti eksklusiivse seltskonna liige

See oli alles viis aastat tagasi, kui Kim poseeris Forbes'i kaanel ja rääkis ajakirja veergudel oma telefonimängust, millega ta 2016. aastal 51 miljonit dollarit teenis. Nüüd on naine ametlikult miljardär, vahendab Forbes .

Põhiliselt on Kimi vara allikateks tema kosmeetikabränd KKW Beauty ja vormivat pesu tootev firma Skims. Osa rahast on teenitud ka tõsieluseriaali «Keeping Up With the Kardashians» filmimisest, kuid see sissetulek kaob naise jaoks peagi ära, sest hetkel käib sarja viimane hooaeg. Väike osa Kimi sissetulekust tuleb ka erinevatest reklaamtöödest.