Perekooli kägude kuumim jututeema: kuhu on kadunud Triinu Liisi kassid?

Vihjesaatjad on veendunud, et Triinu Liis on ära andnud kaks kiisut, kes on tal olnud juba pea kuus aastat. Vihjedetektiivide sõnul kadusid kassid nagu vits vette just siis, kui Eestisse saabus Triinu Liisi väljavalitu ja praegune abikaasa, austraallane Justin Mcnairn.

Väidetakse, et mitmeid kordi on loomaarmastajatest fännid uurinud Triinu Liisilt Instagramis, et mis on kiisudest saanud, kuid suunamudija pole küsijatele konkreetset vastust andnud.

Kassid on Triinu Liisil olnud juba pea kuus aastat. Oma blogis kirjutas ta kassidest mitmetes postitustes. 2016. aastal rääkis Triinu Liis, et et tal on kaks varjupaigast pärit kassi ja lisaks ka tuhkur. Viimane läks kahjuks manalateele 2018. aastal.

Triinu Liisi kaks lemmikut on figureerinud ka suunamudija Instagramis.

Eelmise aasta septembrikuus Instagrami postitatud videotes saab näha, kuidas kassikesed Triinu Liisi kodus mõnusalt oma elupäevi veedavad.

Triinu Liis ühe oma kassiga septembris 2020. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist/triiinuliiis

Viimane Instagrami postitus, kus ühte kassikest taustal näha on, oli aasta tagasi. Kuna Instagrami-lood kaovad 24 tunni jooksul, ei saa samas kindlalt väita, et Triinu Liis oma kasse viimaste kuude jooksul Instagrami-lugude vahendusel näidanud ei ole.

TikTokis Triinu Liisi kasse ei kohta, küll aga on möödunud aasta augustis postitatud videos näha taustal kasside ronimispuud.

Triinu Liisi TikToki video taustal on näha kasside ronimispuud. FOTO: Kuvatõmmis TikToki videost

Kasside saatuse üle arutavad kirglikult Perekooli käod, kes on veendunud, et naine on oma lemmikloomad külma südamega ära andnud. «Otsevideos ütles, et kassidest tuleb eraldi otsevideo ja oli nii pahane, et kõik temalt kasside kohta küsivad. Lõpetas otsevideo tegemise ära ka, sest ei olnud tore. Aga äkki siis räägid, mis nende kassidega on ja inimesed saavad oma vastuse? Milleks niimoodi keerutada,» küsib üks pahane loomakaitsja Perekoolis.