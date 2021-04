VIDEO ⟩ Vaata, milliseid trikke üks politseikoer kindlasti oskama peab

Teenistuskoerte jaoks olulisi kuulekuselemente tutvustab koerajuht Kristi Pai , kelle käe all treenivad pool aastat tagasi Põhja prefektuuri teenistuskoerte perega liitunud Säm ja tema suur eeskuju 9-aastane Mäki.

Mäki on patrullkoer, kelle lemmikalad on jäljeajamine ja kaitsetöö. Kutsikas Säm veel õpib kõiki neid tarkusi, mis on vanemal kolleegil juba omandatud. Teenistuskoera väljaõpe kestab kutsikaeast pensionini ning sellise usalduse loomine eeldab järjepidevat tööd ja kannatlikkust.