«Meil töötab ka õpetajaid!» Tartu striptiisitar lammutab TikTokis tabusid

Strippar ja jumestaja, kes tegutseb TikTokis nime all ExcoticLiis, on võtnud südameasjaks eestlasi sekstöö osas harida. Tema sõnul töötab Eesti klubides väga palju välismaalasi, kuna eestlased ei julge sellist tööd veel teha ning veel vähem sellest avalikult rääkida. «Eesti on nii väike riik ja kindlasti keegi tunneb ära,» rääkis Liis viis päeva tagasi postitatud tiktokis.