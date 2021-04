TOHOH! ⟩ Lauljatar Helen Adamson veetis rannas aega eriti huvitavate tegelastega

Adamson, kes naudib päikest Tansaanias asuval saarel, postitas Instagrami video, kus paitab rannaliival lehmi. Postituse pealkirjas räägib Helen, kuidas ta alati loomade armastaja on olnud. Samuti mainib ta, et pole viimased neli aastat liha söönud.

«Mäletan siiani hetke, kuidas ma lapsena rattaga sõites üritasin ämblikust mööda sõita ja ta täpselt mu ratta alla jooksis. Tundsin nii sügavat kurbust, et see on mul siiani meeles.»

Helen naudib sooja ilma täiel rinnal. «Alles oli kolm kraadi sooja, nüüd on 30 - päris korralik kontrast,» rõõmustas ta, kui saarele jõudis. Samas tunnistas naine, et on tänaseks vist nii läbi ja lõhki talveinimene, et suplus paradiisisaarel ei asenda tema jaoks enam kuidagi jääauku hüppamist. Sõit saarele möödus naise jaoks eriti mugavalt: lennuki äriklassis. Loe selle kohta rohkem siit.