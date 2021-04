Tiger Woodsi autoõnnetuse kohta selgusid värsked ja kummalised asjaolud

New York Times kirjutas reedel, et politseiuurimise tulemusena on õnnetusest selgunud lisadetaile. Woods ületas kiirust 65 km/h. See tähendab, et mees kihutas teelõigul, kus lubatud suuremaks lubtud kiiruseks oli 70 km/h, vähemalt 130 kilomeetrise tunnikiirusega.