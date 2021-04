Venemaa hokistaar haigestus keset mängu: ees ootab raske operatsioon

Kolmapäeval kirjutas Sport-express.ru, et 34-aastane Jemelin peab minema operatsioonile. Venemaa meedia teatel leiti Jemelini organismist opiaatide ja kanepi jälgi, samas pole hetkel teada, kuidas ained hokimehe organsimi jõudsid.

Jemelini koduklubi Omski Avangard pole antud teemal sõna võtnud. Venemaa saidil Championat.com sai sõna doktor Sergei Lebedev, kes arvas, et narkootilised ained hokistaari organsimis võivad viidata meeletule kogusele valuvaigistite tarbimisele.

Jemelin on tulnud Venemaa koosseisus ka jäähoki maailmameistriks, seda aastal 2012. Kahel korral on ta võitnud KHLi tšempionaadi, varem on Jemelin mänginud seitse hooaega ka maailma tugevaimas hokiliigas NHL Montreali Canadiensi ja Nashville Predatorsi ridades.