VIDEO ⟩ Meteoroloog läks taga ajama koera, kes varastas ta mikrofoni

Ilmaankur ei jäänu käed rüpes vaatama, vaid tormas koerale järele, et tehnikavidin kätte saada.

Järgmistel kaadritel on näha uudisteankrut, kes küsib, kas meteoroloog saab jätkata. Sereškina on mikrofoni kuldselt retriiverilt tagasi saanud ja jätkab ilmaennustusega. Koer on naise kõrval ja ta paitab teda.