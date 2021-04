JULGE VALIK ⟩ Ameerika hiphoppari Cardi B rindu katavad vaid traksid!

Cardi B jagas Instagramis pilte ajakirja XXL jaoks tehtud fotoseansilt. XXL on hiphopi ja räpi teemadel kirjutav väljaanne, mille kaanele saamine on suur auasi. Cardi B on aprillikuu numbri kaanestaar.

Fännid janunevad ootusärevalt uue albumi järele, kuid naise sõnul tuleb kannatada veel aasta lõpuni, mil on oodata uut muusikat, kirjutab XXL. Cardi B reperutaari kuuluvad raadiojaamade edetabelites kõrgeid kohti saavutanud lood «WAP», «I Like It» ja «Taki Taki». Lugudel on Youtube'is sadu miljoneid vaatamisi. Muusikamaailmas on naine toimetanud aastast 2016, kuid hoolimata lühikesest karjäärist on see olnud ütlemata edukas.