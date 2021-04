Sass Henno: vägivallast teavitamine ei ole mitte kunagi kitumine!

Henno sõnul kirjutavad liiga tihti talle noored, et nad ei taha, et keegi teaks, kuidas nemad just ühe või teise vägivallateo kohta infot andsid, sest see on ju «kitumine». «Olen kuulnud ka lugu, kus politseinik nimetab perevägivallast teatavat tunnistajat sopaloopimisega aega raiskavaks inimeseks. Mida rohkem vägivalla teemadega kokku puutun, näen kui massiline see suhtumine on,» kinnitab kirjanik.