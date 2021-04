Khloe Kardashiani esindajate sõnul oli postitus Instagrammi postitatud kogemata, kirjutab Buzzfeed . Kõnealusel fotol seisab naine basseini ääres, seljas leopardimustrilised bikiinid. Loomulikult on kõik interneti postitatu igavene ja hoolimata pildi kustutamisest, ringlevad kuvatõmmised endiselt edasi.

«Värviline redigeeritud foto on tehtud Khloé'st perekonna privaatsel koosviibimisel ja postitatud sotsiaalmeediasse ilma loata tema assistendi poolt. Khloé näeb välja ilus, kuid autoriõiguste omanikul on õigus soovida, et pilt, mida pole ette nähtud avaldada, võetaks maha.» - Tracy Romulus.