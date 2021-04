Tiktokker Kati Rannamees: kahe lapse vanemad saavad üsna pea suure kahjunõude postkasti!

«Mida teeksite teie, kui teie oleksite minu asemel?» küsib Facebookis tiktokker Kati Rannamees , keda on saatnud platvormil suur edu, kuid paraku ka kurjad kommentaarid ja karmi ähvardused. Naine tõdeb, et pole juba ammu midagi Facebookis postitanud, kuid nüüdseks on asi nii kaugele jõudnud, et sekkuma peab politsei.

«Ma olen ca. aasta aega toimetanud TikToki platvormil ning praeguseks on mind jälgimas peaaegu 10 000 inimest. Tiktok on asendanud Instagrami ja tulevikus on kõik seal koos,» kirjutab Rannamees. «Selle aastakesega on minu silmad avanenud ja ma tean nüüd milline põlvkond noori on meil Eestis, kes on küberkiusamises Euroopas esirinnas, üles kasvamas,» lisab ta.