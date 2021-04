Jaapani eksperdid: olümpiamängude korraldamine 2021. aastal on hullumeelsus

Vaatamata hoiatustele jätkavad nii Jaapani valitsus kui ka mängude organiseerimiskomitee jõupingutusi olümpia toimumiseks. Tokyo mängudeks on juba kulutatud 15,4 miljardit dollarit, kuid arvatakse, et see summa kahekordistub peagi.

Mängude korraldajad on öelnud, et hoiavad sportlased ning muud taustajõud kenasti mullis. Kasutatakse koroonateste ja iga mängudel osaleja lahkuks Jaapanist võimalikult kiiresti.

Välismaised pöidlahoidjad ja spordihuvilised mängudele ei pääse. Jaapanlaste üldlevinud seiuskoht on, et mängud peaks veelgi edasi lükkama või sootuks ära jätma.

«Kui Jaapan ei ole võimaline kaitsma oma kodanikke, siis ei tohi me väita, et suudame kaitsta kõiki inimesi, kes siia maailmast olümpiamängude ajaks kokku tulevad. On täiesti hullumeelne, et mängude korraldamisega edasi minnakse,» sõnas Yamamoto.