VIDEO ⟩ Personaaltreener näitab, miks ei tasu ühismeedias nähtut puhta kullana võtta

Sotsiaalmeedia on imeline inspiratsiooni allikas. Pole vahet, kas sind huvitab reisimine, kokkamine, mood või trenn - sealt leiab kõike kõige kohta! Samal ajal tasub meeles pidada, et mitte kõik nähtav ei pruugi olla reaalsus.

Personaaltreener Georgina Coxi eesmärk on näidata, kui kerge on õigete nurkade, rõivaste ja valgustuse abil võltsida keha «imelist muutumist». Tema hiljuti tehtud klipist on näha, kuidas keha võib muutuda mõne sekundi jooksul hoopis teistsuguseks vaid aluspesu kõrgemale nihutamise, sissehingamise ja õlgade asendi muutmisega.