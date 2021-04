Õnneks sai olukord tänu tähelepanelikule kodanikule kiiresti lahendatud. Pealtnägija Marianna sõnul kuulis ta, et tema taga liigub teine auto. «Läksin selle auto juurde ja vaatasin, et autos olev naine ei ole üldse adekvaatne, sain kohe aru, et ta on purjus,» kirjeldas Marianna juhtunut.