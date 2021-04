PILDID ⟩ Ilulõikuste sõltlase pihtimus: mu lähedased ei mäletagi, milline ma enne lõikuseid välja nägin!

Krystina Jamiesoni sõnul on ta päevane teenistus internetis kuni 2300 eurot. Suured summad võimaldavad naisel külastada ilukliinikut, et siit-sealt kõike kohendada. Sissetuleku eest soetab naine rohkelt kinke ka oma üheksa-kuusele pojale Delaneyle ja loodab tulevikus tasuda ka ta erakoolitasud, kirjutab Daily Mail.

Naine oli vaid 18-aastane, kui tunnistas, et on sõltuvuses ilukirurgiast. Ta on lasknud kohendada nina, nägu, rindu, huuli ja lõuga. Lisaks külastab naine püsimeikarit ja laseb süstida Botoxit. Samuti on Krystina lasknud ilusaks lõigata oma hargivahe. «Kui ma esimest korda noa all käisin, oli see natuke tabuteema, kuid nüüd on pea kõik miskit enda juures teha lasknud,» tõdes ta.

Krystina Jamieson. FOTO: @krystinajamieson / CATERS NEWS AGENCY/@krystinajamieson / Caters News

«Ma aeg-ajalt unustan ära, et ma näen välja nii kummaline, nagu ma olen. Ma kipun arvama, et näen ilma meigita normaalne välja, kuid inimesed saavad aru, et ma olen enda kallal palju tööd teha lasknud,» rääkis Krystina. Naise sõnul ütlesid kõik peale ta lapse sündi, et pisike näeb välja nagu oma isa, sest lihtsalt mitte keegi ei mäletanud, milline ema enne lõikuseid välja nägi.

Ilulõikustest sõltuvuses ema tõdes, et tahab muudkui kõiksugu pisiasju kohendada lasta. «Ma olen lasknud teha kaheksa rinnaoperatsiooni, sest ma lihtsalt märkan pisidetaile, mida ma jällegi muuta tahan,» rääkis ta.

Krystina Jamieson. FOTO: @krystinajamieson / CATERS NEWS AGENCY/@krystinajamieson / Caters News, Scanpix

Krystina sõnul oli ta mõningad aastad tagasi ülekaaluline. Kui ta kaotas pea 80 kilo, jäi naisel lotendama palju üleliigset nahka, mis vajas eemaldamist. «Mu tissid ei liigu üldse, need on justkui paigal kinni, aga mulle meeldib see, et ma ei pea rinnahoidjat kandma,» rääkis naine ja lisas, et oleks valmis veel rindu suurendama.

«Inimesed on nõus maksma suuri summasid, et näha minusugust naist. On mehi, kes armastavadki «plastist» võltse naisi ja see toob mulle väga palju raha sisse,» rõõmustab Krystina. Naise arvates ei tasu vinguda selle üle, mida sul pole, vaid näha vaeva, et saavutada kõik, mida vähegi hing ihkab.

Krystina rääkis: «Ma saan olla kogu aeg oma poja Delaney juures, sest töötan kodust ja olen füüsilisest isikust ettevõtja. Saan võtta oma poja jaoks aega, saata teda parimatesse koolidesse ja viia teda kaunitele reisidele».

«Mul on palju sõpru, kes saadavad oma lapsed erakooli ja ka mina tahan anda talle head võimalused,» jutustas naine oma üllatest eesmärkidest. Krystina sõnul ei saaks ta poeg avalikus koolis piisavalt tähelepanu, mida talle erakoolist võimaldataks. «Ma töötan tõesti kõvasti ja näen suurt vaeva, et saaksin endale lubada endale luksust, sealhulgas operatsioone,» rääkis Krystina.

Krystina abikaasa, endine kulturist Andy, toetab täielikult naise plastilise kirurgia sõltuvust. OnlyFansis sisu loomine ja kaamera ees meeste meelelahutamine ei ole aga naise ainsad tööotsad, vaid talle kuulub näiteks ka jõusaal. Paar peab üheskoos treeningsaali, mis toob sisse lisaraha ja mille eest nad ilukliinikus muudkui uusi protseduure rahastavad.

Krystina Jamieson. FOTO: @krystinajamieson / CATERS NEWS AGENCY/@krystinajamieson / Caters News, Scanpix

«Ma lihtsalt meeldin endale ja teen mida iganes tahan; keegi tõmbab selle alati tükkideks, aga mul on see-eest nii palju võimalusi olnud ja ma ei kahetse sel teekonnal mitte miskit,» tõdes ta. «On väga vähe inimesi, kellel pole midagi tehtud - olgu selleks siis juuste värvimine, mukkimine või isegi lihtsalt maniküüri tegemine,» lisas Krystina.

Naise sõnul on internetis uskumatult palju teravkeelseid kommentaatoreid, kuid alati on tema sõnul keegi, kellele ei meeldi see, mida sa teed. «Ma ei joo, ega suitseta, ning inimesed, kes kritiseerivad mu välimust ja valikuid, tavaliselt kulutavad sellele tuhandeid,» lõpetas Krystina.

Mis peamine, on see, et Krystina ise oma eluga rahul on!