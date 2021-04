KURB! ⟩ Merilin Mälk ja Andrei Zevakin teatasid lahkuminekust

«Kõigepealt ma tahtsin tänada kõiki neid inimesi, kes te kõik mulle kirjutasite selle story peale ja muret tundsite! Kes teab see teab, ma kustutasin selle story suht kohe ära, aga ja, mina ja Andrei oleme lahus,» teatab Merilin Mälk Instagrami loos. Kuigi jääb selgusetuks, mis täpsemalt eelnevalt postitatud Instagrami loos oli, said jälgijad aru, et miskit on kehvasti.