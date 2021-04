OI-OI ⟩ Häkkerite ohvriks langenud Koit Toome kontol valitses korralik kaos

«Mõnes mõttes uskumatu, et kui tavaelus juhtub mingi jama, siis helistad politseisse ja keegi kaitseb sind ja su õigusi, aga internet on huvitav koht, sest kui tehakse kriminaalne asi või midagi juhtub, siis polegi kuhugi pöörduda, rääkis saates «R2 Pulss» Toome, kelle kontod vahetult enne Eesti Laulu kaaperdati.

Toome sõnul tal lausa vedas, et praegu on koroonaaeg ja tööd vähe. «Kui kaks kuud ei saa töömeili lugeda, on päris õudne. Väga palju kasutan ka Facebooki vestlust tööasjadeks,» nentis muusik.

Toome üllatuseks polnud kontode tagasisaamine nii lihtne kui ta oli arvanud. «Arvasin, et paned mingi linnukese, saadad kirja ja saad korda selle, aga tuli välja, et see on tunduvalt keerulisem, kui alguses arvasin,» rääkis laulja, kes sai kontod lõpuks tagasi tänu headele tuttavatele, läbi tutvuste ja IT-inimeste.