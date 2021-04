Kondine ja loll: tiktokker Roosabanaanike sai Toompea koroonaprotestil sõimata!

Instagramis jagas ta aga, et hästi see ei läinud. «Ma olen seda «Seisame Eesti vabaks» jälginud nädal aega, ette valmistades küsimusi, mida nende inimestega viisakalt arutada,» kirjeldas Arija. «Jõudsin autost välja astuda ja olin seal alla minuti, kui tuli üks tädi rääkima, kui kondine ja loll ma olen.»

«Mis on see eesmärk? Levitada juttu, mida «keegi sealt venna naise koera tädi lapselapselt» kuulis? Levitada hirmu oma siltidega, et lapsi hakatakse kodust ära viima?» päris Arija. Tema sõnul ei mõista meeleavaldajad, et kahjustavad neid samu vabadusi iga protestipäevaga. «Ei trahvidele hingamise eest? Öelge seda inimestele, kes on oma elu kaotanud COVIDi tõttu.»

«Mis mind kõige rohkem häirib, on see neetud valeinfo levitamine. Kristiine keskuses läksid kaks purjus inimest turvamehele kallale ja turva hakkas vastu. Need pildid võeti sealt uudisest ja tehti valeuudis, et need inimesed peksti veriseks, sest nad ei kandnud maski. See levis nagu tuli,» tõi neiu hiljutise skandaalse näite. «Mulle kirjutas üks noor jälgija midagi stiilis «vaktsiin tapab» ja ta «kuulis seda emmelt, kes vaatas FB videot»,» lisas ta omast kogemusest.