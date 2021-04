FOTO ⟩ Valdkonnavahetus: jalgpallitähest Zlatan Ibrahimovicist saab Antivirus

Jälgijad üritasid alguses arusaamatust ning hämmeldust tekitanud sõnumist välja lugeda, et ju on postitusel mingi seos juba üle aasta inimesi piinanud koroonaviirusega.

Postituse taust on aga selles, et AC Milani väravapüss on leidnud tee meelelahutusmaailma. Staarjalgapllur debüteerib nimel kinolinal uues Asterix & Obelix - filmis. Rootslane mängib tegelast, kelle nimi on Antivirus.