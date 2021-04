Madridi Mercedes-Benzi moenädal on Hispaania moe suurepärane moelava, mis on ühtlasi ka parim platvorm kollekstsioonide reklaamimiseks ja levitamiseks kogu maailmas. IFEMA korraldusel toimub see kaks korda aastas Feria de Madridi saalis ja mitmetel linna teistel lavadel.