JÄLLE! ⟩ Kourtney Kardashian jagas fotot voodist, mis pani fänne küsima: kas su konto on häkitud?

«Filme vaatamas, aga täna õhtul ei näinud me miskit,» kirjutab Kourtney Kardashian Instagramis. Naine jagas fotot oma selja tagant, mille on tõenäoliselt jäädvustanud mõni Kardashiani lähedane inimene. Pildi alumises ääres on ka näha, kuis keegi oma käe Kardashiani pepult eemaldab. Kui muidu on Kardashianide fotod kõik professionaalide poolt jäädvustatud ja väikse pilditöötluse läbinud, siis antud foto küll ei paista kvalifitseeruvat.

«Ütle, et su konto on häkitud, ilma, et sa ütleks, et su konto on häkitud,» visati kommentaariumis nalja. «Kourtney, see ei ole su privaatne insta!» märkis teine. «Ta teeb filmi,» lisati veel ja vihjati aastaid tagasi internetti lekkinud Kim Kardashiani täiskasvanutele mõeldud videole. «Ei ole liiga hilja seda veel kustutada,» kirjutas üks.

Kas antud postitus võib olla seotud sellega, et vaid paar päeva tagasi postitati Kourtney Kardashiani kontole foto ilma tema loata, pole teada, kuid omamoodi toetusavaldus õele tundub see küll. Loe rohkem siit: KALLIS APSAKAS 〉 Khloe Kardashiani tiim teeb kõik endast oleneva, et see foto interneti avarustest kaoks.