Neljapäeval tabati esimest korda võtteplatsil Austraalia filmistaar Teresa Palmer, kes on seni oma täpset asukohta saladuses hoidnud ja kehastab õudukas pereema. Kolme lapse emaga olid võtteplatsil kaasas ka tema lapsed. Elu24 galerii põhjal tundub, et Viljandisse on jõudnud ka Palmeri abikaasa Mark Webber, kes on USA näitleja ja režissöör.