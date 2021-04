Maailmakuulsa pop-rock bändi Bastille asutaja ja laulja Dan Smith (34) on ehe näide sellest, et ka kuulsuste elus tuleb ette nii tõuse kui mõõnu. Mees rääkis Elu24-le antud eksklusiivses intervjuus oma elu kõige ärevamatest ja õnnelikumatest hetkedest ning sellest, milline seos tal eestlastega on.

Viimane aasta on kogu maailma jaoks keeruline olnud. Nakkavalt positiivse inimesed on Smith püüdnud keerulises olukorras enda jaoks positiivseid noote leida. «Bändiga oleme pidanud terve aasta vabaks võtma. Õnneks polnud meil teistele bändidele sarnaselt sellele aastale kontserttuuri plaanitud - vähemalt üks vaip jäi seetõttu jalge alt tõmbamata,» räägib mees.

Pandeemia on laulja sõnul andnud talle võimaluse väga palju uut muusikat teha. «Isiklikus plaanis on see aasta üsna kehv olnud - täpselt nagu kõikide teiste inimeste jaoks. Isolatsioonis on sürreaalne olla! Elan küll mõne sõbraga koos ja pole päris üksinda olnud, kuid see aeg on siiski palju segadust tekitanud,» tunnistab ta.