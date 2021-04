VIDEO ⟩ «Duubli» juhtimisest keeldunud Uudo Sepp avaldas klipi, mis kunagi eetrisse ei jõudnud

«Vau, sa suutsid tõesti üllatada praegu!» tõdes Kendra Katrina Könnel . «Selles suhtes me nägime tohutult vaeva,» rääkis Uudo. «Me tegime iga päev laulutunde,» lisas Triin. Triinu ja Uudo koostöös valmis lausa viis laulu, kõik eri stiilis. Ooper, popp, estraad ja sült olid vaid mõned muusikastiilid, mis järele prooviti. «Kahju, et seda ei saanud otse-eetrisse lasta,» tõdes Uudo.

«Tegelikult mingis mõttes ma väga tahtsin seda saadet teha, ma väga lootsin, et saaks ikkagi selle töö, mis me oleme sinna sisse pannud, et näidata ka rahvale, mis me valmistasime,» rääkis muusik. Uudo tõdeb, et kohkus väga, kui nägi Ada-Marie Nelkest ja Seidi Voogrest tehtud komöödiat. Loe rohkem siit: Ada ja Seidi paroodias pettunud Uudo loobus «Duubli» juhtimisest: minu jaoks oli see vastik.