HUMOORIKAS KLIPP ⟩ Ivo Linna legendaarne müts maandus tuntud räppari peas

Sketši sisu on ülesse ehitatud sellele, et Lexsoul Dancemachinei numbrid on võrdlemisi kehvad ja ka plaadimüük pole kiita. Appi tõttas armastatud räppar Gameboy Tetris, keda on saatnud Eesti muusikamaastikul suur edu. Eesmärgiks oli kõnetada suuremat sihtgruppi ja laiendada auditooriumi, just nagu seda on teinud Nublu.