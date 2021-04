Helena Klaar võttis ühendust vihakontode loojaga: kas sa tahad mulle oma murest rääkida?

«Mul oli siin väike intsident, väike kokkupuude ühe mu jälgijaga, kes tegi mulle vihakonto,» alustab Helena Klaar mõtisklust Instagramis. Tõsielustaari sõnul oli tal üle pika aja aega ja tahtmist selle teemaga tegeleda. «Ma kirjutasin talle, mis värk on? Miks sa teed seda? Kas sa tahad oma murest mulle rääkida?» ütles ta. Naise sõnul ei jõudnud see asi aga paraku kuhugi. «Kui ta hakkas mu fännikontodele kirjutama, mu tupsununnusid kiusama, nende tehtud piltide all kommenteerima, vastasin oma nunnudele: «Report'ige seda kontot (esitage kaebus – toim), sest see ei ole normaalne, mis ta teeb.»»