PILTUUDIS ⟩ Pärnumaal jäi rajakaamerasse ulatusliku nahakahjustusega põder

Maaülikooli teadlased on arvamusel, et tegemist võib olla närilestaliste tabandusega. Lestad levivad põhiliselt kokkupuute teel, vähemal määral keskkonna kaudu, kirjutab Eesti Jahimeeste Selts.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) andmetel on see haigus millegipärast põdrapopulatsioonis levima hakanud. Veterinaaride sõnul tuleks seda haigust lähemalt uurida. Jahimeeste Seltsil on kokkulepe, et sellekohane info edastatakse sügisel, enne põdrajahihooaja algust.