Haprova kaverdas Mariah Carey ballaadi «My All», mis kirjeldab modelli sõnul suurepäraselt tema enda moraalset seisu ja kogemusi. «Mõnel hetkel mu hääl murdus ja tekkisid pisarad, aga see on tõeline kinnitus, et mu hing laulis,» sõnas Haprova, kes pole enda sõnul ammu kavereid esitanud.